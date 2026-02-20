Гаубицы Д-30 группировки «Север» нанесли удары по позициям ВСУ в Сумской области. Видео

Подразделения группировки войск «Север» продолжают расширять полосу безопасности в приграничных районах Сумской и Харьковской областей. Минобороны опубликовало кадры боевой работы расчетов гаубиц Д-30 30-го мотострелкового полка, которые в круглосуточном режиме наносят точные удары по украинским позициям.
Артиллеристы действуют в тесной связке с разведкой: операторы дронов с помощью тепловизоров выявляют замаскированную технику и укрепления ВСУ даже в темное время суток.
Благодаря отработанным навыкам время от получения координат до выстрела составляет не более двух минут. После поражения целей разведывательные группы осуществляют корректировку огня для нанесения максимального ущерба противнику.