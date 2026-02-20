Ричмонд
Андрей Кропоткин посетил военно-морской госпиталь, где лечатся участники спецоперации

Визит был приурочен ко Дню защитника Отечества.

Источник: пресс-служба регионального парламента

В военно-морской клинический госпиталь на улице Герцена передали продукты, компьютерную технику и средства личной гигиены. Об участии Калининграда во Всероссийской акции «Тепло для героя» «Клопс» сообщил председатель областного Законодательного Собрания Андрей Кропоткин.

Здесь находятся на лечении и проходят реабилитацию после ранений российские военнослужащие, участники специальной военной операции. Мы посетили учреждение вместе с депутатом Евгением Верхолазом в канун Дня защитника Отечества.

рассказал Кропоткин

Это не первый визит. Парламентарии регулярно поддерживают бойцов.

«Лично пополняю библиотеку госпиталя своими книгами, сегодня передал компактные издания, которые удобно читать в палатах. Многие военнослужащие приехали в Калининград из разных регионов страны, и буду рад, если они заинтересуются историей Янтарного края, — сказал глава Заксобрания. — Мы с коллегами уверены, что для наших защитников важно создавать максимально комфортные условия не только в части медицинской помощи, но и в быту».

Депутаты поздравили с наступающим праздником и поблагодарили начальника госпиталя, полковника медицинской службы Ивана Каленова и медицинский персонал за профессионализм и самоотдачу.