Андрей Кропоткин посетил военно-морской госпиталь, где лечатся участники спецоперации

«Лично пополняю библиотеку госпиталя своими книгами, сегодня передал компактные издания, которые удобно читать в палатах. Многие военнослужащие приехали в Калининград из разных регионов страны, и буду рад, если они заинтересуются историей Янтарного края, — сказал глава Заксобрания. — Мы с коллегами уверены, что для наших защитников важно создавать максимально комфортные условия не только в части медицинской помощи, но и в быту».