Ричмонд
+6°
слабый дождь
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

«Солнцепек» сорвал контратаку ВСУ на Красноармейском направлении. Видео

Бойцы группировки «Центр» применили модернизированную ТОС-1А «Солнцепек» для срыва контратаки ВСУ. Термобарический удар был нанесен по наводке дронов на дистанции 20 км.

Василий Лейко
Автор Новости Mail

Российские военнослужащие предотвратили попытку контратаки подразделений ВСУ в зоне проведения специальной военной операции. Как сообщили в Министерстве обороны, для этого была задействована модернизированная тяжелая огнеметная система ТОС-1А «Солнцепек».

Успешную операцию провели бойцы 2-го гвардейского полка РХБЗ группировки «Центр». Операторы дронов-разведчиков вовремя обнаружили скопление украинской пехоты и легкой бронетехники, после чего оперативно передали координаты на пункт управления.

Для защиты «Солнцепека» группа дозора заранее оборудовала посты ПВО против дронов. Под их прикрытием экипаж нанес точный удар термобарическими боеприпасами по целям, находящимся на удалении в 20 километров.

Узнать больше по теме
Покровск (украинское название, российское — Красноармейск): описание и стратегическое значение одного из крупнейших городов Донбасса
Город с богатой историей и стратегическим значением, Красноармейск — крупный промышленный центр и транспортный узел Донбасса. В материале рассказываем главное об этом населенном пункте в контексте СВО и событий 2025 года.
Читать дальше