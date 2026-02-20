Российские военнослужащие предотвратили попытку контратаки подразделений ВСУ в зоне проведения специальной военной операции. Как сообщили в Министерстве обороны, для этого была задействована модернизированная тяжелая огнеметная система ТОС-1А «Солнцепек».
Успешную операцию провели бойцы 2-го гвардейского полка РХБЗ группировки «Центр». Операторы дронов-разведчиков вовремя обнаружили скопление украинской пехоты и легкой бронетехники, после чего оперативно передали координаты на пункт управления.
Для защиты «Солнцепека» группа дозора заранее оборудовала посты ПВО против дронов. Под их прикрытием экипаж нанес точный удар термобарическими боеприпасами по целям, находящимся на удалении в 20 километров.