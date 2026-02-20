В аэропорту Геленджика сняли ограничения на полеты

По данным ведомства, ограничения действовали в течение непродолжительного времени — с 18:12 до 18:35 по московскому времени. Таким образом, работа воздушной гавани была скорректирована примерно на 25 минут. После стабилизации обстановки аэропорт вернулся к штатному режиму функционирования.