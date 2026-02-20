В Белгородской области из-за атак ВСУ погиб человек

«В селе Почаево Грайворонского округа беспилотник атаковал территорию предприятия. От полученных ранений мужчина скончался на месте», — говорится в сообщении.
От удара второго дрона пострадали три человека. «Двоих мужчин и женщину с минно-взрывными травмами и осколочными ранениями доставили в Грайворонскую ЦРБ. После оказания медицинской помощи двое будут направлены в городскую больницу № 2 г. Белгорода. Третий пострадавший дальнейшее лечение продолжит амбулаторно», — пояснили в оперштабе.
Также два человека получили травмы при атаках ВСУ на Шебекинский округ.