В Белгородской области из-за атак ВСУ погиб человек

От удара второго дрона пострадали три человека. «Двоих мужчин и женщину с минно-взрывными травмами и осколочными ранениями доставили в Грайворонскую ЦРБ. После оказания медицинской помощи двое будут направлены в городскую больницу № 2 г. Белгорода. Третий пострадавший дальнейшее лечение продолжит амбулаторно», — пояснили в оперштабе.