В Белгородской области из-за атак ВСУ погиб человек

БЕЛГОРОД, 20 февраля. /ТАСС/. Мирный житель погиб, пять человек пострадали в результате атак Вооруженных сил Украины на Белгородскую область. Об этом сообщается в Telegram-канале регионального оперштаба.

Источник: РИА "Новости"

«В селе Почаево Грайворонского округа беспилотник атаковал территорию предприятия. От полученных ранений мужчина скончался на месте», — говорится в сообщении.

От удара второго дрона пострадали три человека. «Двоих мужчин и женщину с минно-взрывными травмами и осколочными ранениями доставили в Грайворонскую ЦРБ. После оказания медицинской помощи двое будут направлены в городскую больницу № 2 г. Белгорода. Третий пострадавший дальнейшее лечение продолжит амбулаторно», — пояснили в оперштабе.

Также два человека получили травмы при атаках ВСУ на Шебекинский округ.