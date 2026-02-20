Над Севастополем сбили две воздушные цели

«В Севастополе военные отражают атаку ВСУ, работает ПВО. Уже сбито две воздушных цели», — написал он в Telegram.
Губернатор призвал жителей и гостей города соблюдать меры предосторожности, покинуть открытые пространства и укрыться в безопасном месте. Он предупредил, что военные ведут работу по уничтожению вражеских БПЛА из различных средств поражения, в том числе и из стрелкового оружия.
«Пули, не попавшие в цель, с ускорением свободного падения всегда возвращаются вниз. При сбитии ракетами на землю могут упасть разгонные модули ракет ПВО, обломки БПЛА. Также напоминаю, что в последние дни ВСУ атакует Севастополь БПЛА начиненными металлическими шариками», — предупредил Развожаев.
В городе объявлена воздушная тревога. Сирены включены второй раз за вечер.
В ночь на пятницу в результате массированной атаки ВСУ на Севастополь погиб мужчина и пострадала 90-летняя женщина.