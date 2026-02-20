Ричмонд
+11°
облачно с прояснениями
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В частном секторе Краснодара упали обломки БПЛА

Над городом прозвучали взрывы, вызванные, по всей видимости, работой систем ПВО.

Поздним вечером 20 февраля жители нескольких районов краевого центра услышали громкие звуки, напугавшие их. В краевом оперштабе подтвердили, что в частном секторе Краснодара упали обломки БПЛА. Инцидент произошел на фоне объявленного в регионе режима беспилотной опасности.

ЧП произошло в районе улицы Новороссийской. Несмотря на запреты снимать места падения беспилотников, в интернете появились фотографии и видеозаписи, свидетельствующие о начавшемся пожаре.

Эту информацию подтвердил глава Краснодара Евгений Наумов. По его словам, обломки беспилотника повредили газовую трубу, из-за чего произошло возгорание. На месте работают оперативные и экстренные службы, скорая помощь, газовая служба.

Рядом с местом падения находится гаражный кооператив, многоквартирные дома. Согласно предварительной информации, повреждено 8 автомобилей, в домах вылетели окна.

Сообщается о пострадавшем: его порезало осколками разлетевшихся стекол.

Аэропорт Краснодара в настоящее время не работает.

По информации оперштаба Краснодарского края, беспилотники также атаковали южные территории Кубани. В Новороссийске и Туапсинском округе были включены сирены системы оповещения.

Узнать больше по теме
Беспилотные летательные аппараты (БПЛА): что это и как они работают
Сотню лет назад устройства, которые летают без пилота на борту и выполняют недоступные человеку задачи, казались фантастикой. А теперь они стали реальностью: собрали главное о беспилотных летательных аппаратах (БПЛА) и о том, для чего они нужны.
Читать дальше