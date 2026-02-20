Поздним вечером 20 февраля жители нескольких районов краевого центра услышали громкие звуки, напугавшие их. В краевом оперштабе подтвердили, что в частном секторе Краснодара упали обломки БПЛА. Инцидент произошел на фоне объявленного в регионе режима беспилотной опасности.
ЧП произошло в районе улицы Новороссийской. Несмотря на запреты снимать места падения беспилотников, в интернете появились фотографии и видеозаписи, свидетельствующие о начавшемся пожаре.
Эту информацию подтвердил глава Краснодара Евгений Наумов. По его словам, обломки беспилотника повредили газовую трубу, из-за чего произошло возгорание. На месте работают оперативные и экстренные службы, скорая помощь, газовая служба.
Рядом с местом падения находится гаражный кооператив, многоквартирные дома. Согласно предварительной информации, повреждено 8 автомобилей, в домах вылетели окна.
Сообщается о пострадавшем: его порезало осколками разлетевшихся стекол.
Аэропорт Краснодара в настоящее время не работает.
По информации оперштаба Краснодарского края, беспилотники также атаковали южные территории Кубани. В Новороссийске и Туапсинском округе были включены сирены системы оповещения.