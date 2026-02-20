В Белгородской области из-за удара ВСУ погиб мирный житель

В результате атак ВСУ на Белгородскую область погиб мирный житель, еще пятеро пострадали. Об этом сообщается в Telegram-канале регионального оперштаба.
«В селе Почаево Грайворонского округа беспилотник атаковал территорию предприятия. От полученных ранений мужчина скончался на месте», — говорится в сообщении от оперштаба.
Три человека пострадали от второго дрона ВСУ. Двоих мужчин и женщину с ранениями от взрыва и осколков отправили в больницу в Грайвороне. После лечения двоих перевезут в городскую больницу № 2 в Белгороде. Третий пострадавший получил медицинскую помощь и продолжит лечение амбулаторно.
Ранее KP.RU сообщил, что в последнее время ВСУ нарастили количество атак на российское приграничье. В частности, 12 февраля Белгородская область подверглась массированной атаке. Российское ПВО сбило более 160 вражеских БПЛА самолетного типа.