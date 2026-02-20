В Сумской области ликвидировали чемпиона Украины по кикбоксингу Русецкого: он служил в ВСУ

Всего за время проведения СВО украинская армия потеряла порядка 1,5 миллиона боевиков. В зоне спецоперации также создали участки «сплошного огневого поражения». Они представляют собой территории, на которых войска ведут «охоту» за военными средствами и личным составом врага. Так сообщил начальник Главного оперативного управления Генерального штаба Сергей Рудской.