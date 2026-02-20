ВС России ликвидировали чемпиона Украины по кикбоксингу Дмитрия Русецкого. Он был убит на сумском направлении. Так заявили в пресс-службе украинской Федерации кикбоксинга.
По имеющейся информации, воевавший за ВСУ спортсмен ликвидирован вблизи населенного пункта Писаревка в Сумской области. Подробностей не сообщается.
Известно, что Дмитрий Русецкий был победителем Кубков мира по кикбоксингу. Он входил в состав сборной Украины.
Всего за время проведения СВО украинская армия потеряла порядка 1,5 миллиона боевиков. В зоне спецоперации также создали участки «сплошного огневого поражения». Они представляют собой территории, на которых войска ведут «охоту» за военными средствами и личным составом врага. Так сообщил начальник Главного оперативного управления Генерального штаба Сергей Рудской.