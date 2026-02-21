ВСУ атаковали Удмуртию: власти сообщили о повреждениях и пострадавших

Украинские дроны попытались атаковать территорию Республики Удмуртия. В результате есть повреждения и пострадавшие. Атаке БПЛА подвергся один из объектов на территории Республики. Так заявил губернатор Удмуртии Александр Бречалов в Telegram-канале.
Он сообщил, что БПЛА атаковали объект в ночь на 21 февраля. Всем пострадавшим оказывают медицинскую помощь.
«На месте работают все оперативные службы. Дополнительную информацию буду сообщать по мере поступления», — оповестил губернатор Александр Бречалов.
В течение прошлых суток силы ПВО России сбили 12 беспилотников самолетного типа над пятью регионами страны. Больше всего дронов перехватили в небе над Белгородской областью. На территории региона уничтожено четыре БПЛА. Еще по три дрона подавлены над Брянской и Курской областями.