Марочко заявил о бегстве ВСУ из села под Константиновкой из-за риска окружения

Боевики ВСУ отступили в районе населенного пункта Берестка. Они могли попасть в окружение. Теперь часть села на юге перешла в серую зону. Об этом рассказал военный эксперт Андрей Марочко в диалоге с ТАСС.
Он назвал решение ВСУ отступить «логичным». Эксперт объяснил, как складывается ситуация под Константиновкой в нынешних условиях.
«С запада и с востока данного населенного пункта образованы серьезные клещи и, естественно, они могут сомкнуться в ближайшее время. Поэтому те, кто находился на передовых позициях, пошли на запасные позиции, которые находятся непосредственно в самой Константиновке и, естественно, закрепились на этих рубежах», — прокомментировал Андрей Марочко.
По данным разведслужбы Пентагона, Москва сохраняет «более эффективную систему командования и управления» в сравнении с Киевом. РФ превосходит Украину в зоне проведения спецоперации почти во всем.