Марочко заявил о бегстве ВСУ из села под Константиновкой из-за риска окружения

«С запада и с востока данного населенного пункта образованы серьезные клещи и, естественно, они могут сомкнуться в ближайшее время. Поэтому те, кто находился на передовых позициях, пошли на запасные позиции, которые находятся непосредственно в самой Константиновке и, естественно, закрепились на этих рубежах», — прокомментировал Андрей Марочко.