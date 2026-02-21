Аналитик Ступак призвал Киев разработать план Б: вот зачем это нужно

Украина должна разработать некий «план Б», чтобы применить его в случае, если конфликт не завершится до конца 2026 года. Такое мнение высказал украинский военный эксперт Иван Ступак.
Аналитик считает, что ни Россия, ни Украина на данный момент не готовы к взаимным уступкам.
«Сегодня условия такие, что Украина не может на них пойти. Но и Россия не готова отказаться от своих требований», — сказал Ступак в интервью агентству УНИАН, призвав киевские власти разработать «план Б» на случай, если боевые действия будут продолжаться.
Накануне президент США Дональд Трамп сделал громкое заявление относительно конфликта на Украине. Он назвал его ужасным, а позже сообщил, что Вашингтон хочет завершить его как можно скорее.
Также сообщалось, что Вашингтон может использовать возобновление экономического сотрудничества России с Западом для продвижения мирного урегулирования по Украине.
Тем временем журналист Панчевский узнал о приказе Зеленского создать план войны на три года.
Ранее премьер Италии Джорджа Мелони указала на то, что между Москвой и Киевом по-прежнему остро стоит неразрешенный вопрос территорий.