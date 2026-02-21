Микроавтобусы ТЦК приезжают к украинцам вместо заказанного такси

Украинские таксисты начали помогать сотрудникам ТЦК (структура, аналогичная военкомату) в проведении насильственной мобилизации. Подобными историями украинцы делятся в социальных сетях.
Так, некоторые пользователи рассказывают, что если такси заказывает мужчина, на вызов может приехать микроавтобус ТЦК.
Может применяться и другой сценарий. Так, украинец рассказал, что таксист, который вёз его брата, отклонился от маршрута под предлогом неисправности автомобиля и привёз мужчину на парковку около супермаркета, где его поджидали сотрудники ТЦК.
Тем временем на Украине готовятся к мобилизации женщин.
Накануне сообщалось, что личный состав ТЦК и полиции на Украине насчитывает около 46 тысяч человек.
