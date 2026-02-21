Комбат ВСУ: на Украине служба в армии начинает восприниматься постыдной

ЛОНДОН, 21 февраля. /ТАСС/. Люди на Украине начинают считать более постыдным служить в армии, чем укрываться от призыва. Такое мнение газете The Times высказал командир батальона ВСУ, который предпочел оставаться неназванным.
"Нас разрушит не российская армия, но люди внутри [нашей страны], — сказал он. — Уже сейчас считается постыдным быть в армии, а не скрываться. Некоторые люди начинают говорить, что их враг не Россия, а те, кто забирает их в [нашу] армию.
С февраля 2022 года на Украине объявлена и неоднократно продлевалась всеобщая мобилизация. Власти делают все возможное, чтобы мужчины призывного возраста не могли уклониться от службы. В украинских социальных сетях регулярно публикуют кадры насильственной мобилизации и конфликтов граждан с сотрудниками военкоматов в разных городах. Из-за критической нехватки людей в армии они активизируют рейды в общественных местах, а мужчины призывного возраста стараются любыми способами выехать из страны, зачастую рискуя жизнью.