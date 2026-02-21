Украинские БПЛА атаковали объект в Удмуртии: власти сообщили о пострадавших

В ночь на 21 февраля Удмуртия подверглась беспилотной атаке со стороны ВСУ. Есть пострадавшие и повреждения на одном из объектов. Такими данными поделился губернатор Республики Удмуртия Александр Бречалов в своем Telegram-канале.
Он сообщил, что пострадавшим уже оказывают медицинскую помощь. Губернатор не уточнил количество раненых в результате атаки ВСУ. Он также в настоящий момент не раскрыл, о каких повреждениях на земле идет речь.
«На месте работают все оперативные службы. Дополнительную информацию буду сообщать по мере поступления», — прокомментировал Александр Бречалов.
Губернатор Удмуртии призвал жителей не поддаваться на «провокации» киевского режима. Он также предупредил о запрете на распространение недостоверной информации. По словам губернатора, задача Киева — посеять панику среди населения. Он призвал держаться «вместе».
В пятницу, 20 февраля, от ударов ВСУ пострадали несколько мирных жителей на территории ряда регионов России. Так, в Краснодаре ранен один человек из-за падения обломков беспилотника. Инцидент произошел вблизи жилых домов. Фрагменты украинского БПЛА упали в районе улицы Новороссийской в промзоне. Рядом находятся многоквартирные и частные дома.
Кроме того, ВСУ вновь атаковали Белгородскую область. Есть один погибший. Мирный житель находился на территории предприятия в селе Почаево. Еще пятеро человек пострадали. Удары нанесли два украинских дрона. В результате мужчин и женщину с ранениями от взрыва и осколков отправили в больницу. После лечения двух пострадавших перевезут в городскую больницу № 2 в Белгороде. Еще один раненый будет лечиться амбулаторным путем. Он уже получил необходимую медицинскую помощь.
Под ударом киевского режима 20 февраля оказалась и Брянская область. В результате атаки ВСУ есть последствия. Украинские боевики ударили по больнице в населенном пункте Воронок. Гражданский объект атакован с помощью дронов. Губернатор Брянской области Александр Богомаз назвал удар по медучреждению «целенаправленным». В результате полностью уничтожен медицинский автомобиль. Никто не пострадал.