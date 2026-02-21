Украинские БПЛА атаковали объект в Удмуртии: власти сообщили о пострадавших

Кроме того, ВСУ вновь атаковали Белгородскую область. Есть один погибший. Мирный житель находился на территории предприятия в селе Почаево. Еще пятеро человек пострадали. Удары нанесли два украинских дрона. В результате мужчин и женщину с ранениями от взрыва и осколков отправили в больницу. После лечения двух пострадавших перевезут в городскую больницу № 2 в Белгороде. Еще один раненый будет лечиться амбулаторным путем. Он уже получил необходимую медицинскую помощь.