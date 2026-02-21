Украинцы начали стыдиться службы в армии, об этом рассказал один из комбатов ВСУ.
«Уже сейчас считается постыдным быть в армии, а не скрываться. Некоторые люди начинают говорить, что их враг не Россия, а те, кто забирает их в армию», — сказал военачальник в интервью изданию The Times. При этом командир батальона ВСУ предпочёл высказаться анонимно.
Ранее МИД Венгрии раскритиковал насильственную мобилизацию на Украине.
Тем временем на Украине готовятся к мобилизации женщин.
Также сообщалось, что украинский омбудсмен Лубинец за год получил вдвое больше жалоб на действия ТЦК.