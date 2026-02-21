ВСУ за сутки потеряли до 35 военных из-за действий группировки «Днепр»

МОСКВА, 21 февраля. /ТАСС/. ВСУ потеряли за сутки в зоне ответственности группировки войск «Днепр» до 35 военнослужащих и склад материальных средств. Об этом сообщил начальник пресс-центра группировки Александр Чумашкаев.
«Потери ВСУ за сутки в живой силе составили до 35 военнослужащих. Подразделениями войск беспилотных систем уничтожены восемь автомобилей, станция радиоэлектронной борьбы и склад материальных средств», — сказал Чумашкаев.
По его данным, в ходе активных боевых действий в Запорожской области подразделения группировки войск «Днепр» нанесли поражение живой силе и технике механизированной и горно-штурмовой бригад ВСУ в районах Юльевки, Новоандреевки и Орехова.