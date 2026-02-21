ВСУ за сутки потеряли до 175 военных в результате действий группировки «Север»

МОСКВА, 21 февраля. /ТАСС/. Потери ВСУ в результате действий группировки войск «Север» за сутки составили до 175 военнослужащих. Об этом сообщил начальник пресс-центра группировки Василий Межевых.
«Общевойсковыми подразделениями группировки войск, расчетами беспилотных систем за сутки уничтожены до 175 военнослужащих и 6 автомобилей подразделений ВСУ. Кроме того, выявлены и уничтожены 9 пунктов управления БПЛА, 3 станции спутниковой связи Starlink, 57 БПЛА самолетного типа, 9 тяжелых боевых квадрокоптеров R-18 и наземный роботизированный комплекс противника», — сказал Межевых.
По его данным, подразделения группировки нанесли поражение формированиям двух механизированных, аэромобильной бригад ВСУ и бригады теробороны в районах Ободов, Новой Сечи, Малой Корчаковки, Кондратовки и Мирополья Сумской области.
В Харьковской области нанесено поражение подразделениям трех механизированных, мотопехотной бригад ВСУ и бригады теробороны в районах Казачей Лопани, Верхней Писаревки, Волчанских Хуторов, Старицы и Графского.