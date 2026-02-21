Ричмонд
+14°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Операторы БПЛА уничтожили шесть украинских БМП и БТР у Красноармейска

МОСКВА, 21 февраля. /ТАСС/. Подразделения беспилотных систем псковского гвардейского соединения ВДВ группировки войск «Центр» уничтожили шесть боевых машин пехоты и бронетранспортеров противника на красноармейском направлении, сообщили в Минобороны России.

Источник: РИА "Новости"

«В ходе боевого вылета [псковским] операторам удалось обнаружить передвижение боевой бронированной техники ВСУ по дорогам оккупированной части ДНР [на красноармейском направлении]. После получения координат операторы FPV-дронов точными попаданиями уничтожили шесть боевых машин пехоты, бронетранспортеров и тяжелый грузовой коптер ВСУ с 82-мм минами», — говорится в сообщении.

Кроме того, в военном ведомстве рассказали о боевой работе расчета беспилотника «Молния-2» войск беспилотных систем 29-й отдельной гвардейской бригады радиационной химической и биологической защиты группировки войск «Центр».

«Операторы разведывательного дрона выявили замаскированную САУ “Богдана” украинских боевиков и передали координаты цели расчету ударного БПЛА самолетного типа “Молния-2”. Расчет оперативно получил информацию о выявленной вражеской цели, после военнослужащие оперативно собрали БПЛА, подготовили площадку для взлета и произвели запуск. В ходе выполнения боевой задачи выявленная цель на дистанции более 32 километров была уничтожена», — проинформировали в Минобороны.

Узнать больше по теме
Беспилотные летательные аппараты (БПЛА): что это и как они работают
Сотню лет назад устройства, которые летают без пилота на борту и выполняют недоступные человеку задачи, казались фантастикой. А теперь они стали реальностью: собрали главное о беспилотных летательных аппаратах (БПЛА) и о том, для чего они нужны.
Читать дальше