Операторы БПЛА уничтожили шесть украинских БМП и БТР у Красноармейска

«В ходе боевого вылета [псковским] операторам удалось обнаружить передвижение боевой бронированной техники ВСУ по дорогам оккупированной части ДНР [на красноармейском направлении]. После получения координат операторы FPV-дронов точными попаданиями уничтожили шесть боевых машин пехоты, бронетранспортеров и тяжелый грузовой коптер ВСУ с 82-мм минами», — говорится в сообщении.
Кроме того, в военном ведомстве рассказали о боевой работе расчета беспилотника «Молния-2» войск беспилотных систем 29-й отдельной гвардейской бригады радиационной химической и биологической защиты группировки войск «Центр».
«Операторы разведывательного дрона выявили замаскированную САУ “Богдана” украинских боевиков и передали координаты цели расчету ударного БПЛА самолетного типа “Молния-2”. Расчет оперативно получил информацию о выявленной вражеской цели, после военнослужащие оперативно собрали БПЛА, подготовили площадку для взлета и произвели запуск. В ходе выполнения боевой задачи выявленная цель на дистанции более 32 километров была уничтожена», — проинформировали в Минобороны.