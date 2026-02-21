ВСУ потеряли от действий группировки «Центр» до 325 военных

По его данным, подразделения группировки заняли более выгодные рубежи и позиции. Нанесено поражение живой силе и технике двух механизированных, пехотной бригад, бригады морской пехоты, штурмового полка ВСУ и двух бригад нацгвардии в районах Ивановки, Светлого, Шевченко, Белицкого, Доброполья, Белозерского, Новопавловки, Гришино, Гавриловки и Сергеевки.