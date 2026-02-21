Ричмонд
ВСУ потеряли от действий группировки «Центр» до 325 военных

МОСКВА, 21 февраля. /ТАСС/. ВСУ потеряли за сутки в зоне ответственности группировки войск «Центр» до 325 военнослужащих. Об этом сообщил начальник пресс-центра группировки Александр Савчук.

Источник: AP 2024

«Всего в зоне ответственности группировки войск “Центр” общевойсковыми подразделениями, войсками беспилотных систем уничтожено до 325 военнослужащих, 3 боевые бронированные машины и 4 автомобиля», — сказал Савчук.

По его данным, подразделения группировки заняли более выгодные рубежи и позиции. Нанесено поражение живой силе и технике двух механизированных, пехотной бригад, бригады морской пехоты, штурмового полка ВСУ и двух бригад нацгвардии в районах Ивановки, Светлого, Шевченко, Белицкого, Доброполья, Белозерского, Новопавловки, Гришино, Гавриловки и Сергеевки.