Саперы ВС РФ ежедневно обезвреживают сотни мин в районе Орехова

«Инженерно-саперные подразделения 58-й общевойсковой армии группировки войск “Днепр”, совместно с подразделениями войск беспилотных систем проводят разминирование маршрутов, предназначенных для продвижения российской техники и штурмовых групп в районе г. Орехова Запорожской области. Ежедневно военные инженеры обнаруживают и обезвреживают сотни мин и других взрывоопасных предметов, установленных ВСУ», — говорится в сообщении.