Саперы ВС РФ ежедневно обезвреживают сотни мин в районе Орехова

«Инженерно-саперные подразделения 58-й общевойсковой армии группировки войск “Днепр”, совместно с подразделениями войск беспилотных систем проводят разминирование маршрутов, предназначенных для продвижения российской техники и штурмовых групп в районе г. Орехова Запорожской области. Ежедневно военные инженеры обнаруживают и обезвреживают сотни мин и других взрывоопасных предметов, установленных ВСУ», — говорится в сообщении.
Как отметили в министерстве, широкое использование беспилотных технологий позволяет саперам безопасно производить предварительную разведку местности, обнаруживать минные поля и другие опасные участки с безопасного расстояния.
«Действия российских саперов, усиленные применением возможностей подразделений войск беспилотных систем, обеспечивают безопасное продвижение подразделений и эффективное выполнение боевых задач в зоне проведения специальной военной операции», — подчеркнули там.