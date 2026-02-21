Герой России пояснил, зачем на СВО создали «зоны сплошного огневого поражения»: как действуют бойцы

Как ранее рассказал начальник Главного оперативного управления Генштаба ВС РФ Сергей Рудской, названные участки представляют собой территории, на которых войска ведут «охоту» за военными средствами и личным составом противника. Он также уведомил о полном переходе стратегической инициативы к ВС РФ.