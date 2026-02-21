Герой России пояснил, зачем на СВО создали «зоны сплошного огневого поражения»: как действуют бойцы

В зоне проведения спецоперации появились участки «сплошного огневого поражения». Они важны для подавления сопротивления ВСУ. Герой России Сергей Липовой назвал создание таких зон эффективным тактическим приемом. Об этом он рассказал в беседе с aif.ru.
Генерал-майор пояснил, что зона в случае необходимости может быть перенесена глубже. Такой ход применяют для подавления сопротивления врага перед наступлением российских штурмовиков.
«В зоне сплошного огневого воздействия ведется огонь артиллерией, дронами, при необходимости оказывается поддержка с воздуха», — поделился сведениями Сергей Липовой.
Как ранее рассказал начальник Главного оперативного управления Генштаба ВС РФ Сергей Рудской, названные участки представляют собой территории, на которых войска ведут «охоту» за военными средствами и личным составом противника. Он также уведомил о полном переходе стратегической инициативы к ВС РФ.