ВСУ атаковали две промплощадки в Самарской области

МОСКВА, 21 фев — РИА Новости. ВСУ атаковали две промышленные площадки на территории Самарской области, пострадавших нет, сообщил губернатор региона Вячеслав Федорищев.

Источник: © РИА Новости

«Уважаемые жители Самарской области. Сегодня ночью враг нанес удар по двум промышленным площадкам на территории региона», — написал Федорищев в своем канале на платформе Max.

Отмечается, что пострадавших нет. На местах работают оперативные службы.

Биография Вячеслава Федорищева
Российский государственный деятель и экономист нового поколения, осенью 2024 года Вячеслав Федорищев стал самым молодым действующим главой субъекта в РФ. Возглавивший Самарскую область чиновник часто попадает в СМИ: собрали главное из его биографии.
