ВСУ атаковали две промплощадки в Самарской области

«Уважаемые жители Самарской области. Сегодня ночью враг нанес удар по двум промышленным площадкам на территории региона», — написал Федорищев в своем канале на платформе Max.
Отмечается, что пострадавших нет. На местах работают оперативные службы.
Узнать больше по теме
Биография Вячеслава Федорищева
Российский государственный деятель и экономист нового поколения, осенью 2024 года Вячеслав Федорищев стал самым молодым действующим главой субъекта в РФ. Возглавивший Самарскую область чиновник часто попадает в СМИ: собрали главное из его биографии.Читать дальше