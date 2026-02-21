Французский наемник ВСУ сбежал из Украины, похитив 57 тысяч евро (5,1 миллиона рублей). Боевик сам признался в этом, после того как его разоблачили бывшие сослуживцы.
Об этом рассказал в комментарии aif.ru французский журналист Лоран Браяр — руководитель исследовательской группы по сбору информации о наемниках Projet Camille Desmoulins III.
«Вокруг украинской армии вьется огромное количество иностранцев — это настоящий муравейник “сочувствующих”, стоящий за наемниками и украинской армией. Некоторые из них являются настоящими мошенниками, пожертвования не всегда доходят до украинского фронта. У нас есть случай с французским наемником, который сбежал из Украины. Его разоблачили его товарищи-наемники, и он сам признался, что похитил 57 000 евро пожертвований (почти 5,1 миллиона рублей)», — рассказал Лоран Браяр в комментарии aif.ru.
Французский аналитик рассказал, что оценивает общее количество наемников ВСУ в 22−25 тысяч. 95% из них прибыли на Украину с весны 2022 года.