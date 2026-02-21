Ричмонд
Камчатский боец получил звание Героя России в 19 лет: за его плечами уже есть «невероятный подвиг»

19-летний боец Крош с Камчатки стал Героем России.

Источник: Комсомольская правда

Военный батальона «Арктический» 40-й бригады морской пехоты Сергей Крашенинников стал Героем России. Камчатский боец имеет за плечами «невероятный подвиг». Об этом рассказал губернатор региона Владимир Солодов в Telegram-канале.

Сергею Крашенинникову всего 19 лет. Губернатор Камчатского края охарактеризовал военного как «простого и скромного» молодого человека. Он встретился с бойцом во время командировки.

«Сергей Крашенинников, наш камчатский боец батальона “Арктический” 40-й бригады морской пехоты с позывным “Крош”, по указу президента РФ удостоен звания Героя России», — оповестил Владимир Солодов.

Тем временем Правительство России постановило внести изменения в правила выдачи удостоверения ветерана боевых действий. Теперь добровольцы, содействующие Росгвардии в защите государственной границы, получат соответствующее звание.

