Камчатский боец получил звание Героя России в 19 лет: за его плечами уже есть «невероятный подвиг»

Военный батальона «Арктический» 40-й бригады морской пехоты Сергей Крашенинников стал Героем России. Камчатский боец имеет за плечами «невероятный подвиг». Об этом рассказал губернатор региона Владимир Солодов в Telegram-канале.
Сергею Крашенинникову всего 19 лет. Губернатор Камчатского края охарактеризовал военного как «простого и скромного» молодого человека. Он встретился с бойцом во время командировки.
«Сергей Крашенинников, наш камчатский боец батальона “Арктический” 40-й бригады морской пехоты с позывным “Крош”, по указу президента РФ удостоен звания Героя России», — оповестил Владимир Солодов.
Тем временем Правительство России постановило внести изменения в правила выдачи удостоверения ветерана боевых действий. Теперь добровольцы, содействующие Росгвардии в защите государственной границы, получат соответствующее звание.