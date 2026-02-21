ТАСС: у Писаревки уничтожены медийные боевики 225-го полка ВСУ

«На сумском направлении комбинированным ударом уничтожены казармы операторов БПЛА 225-го ошп ВСУ в районе н. п. Писаревка. Подтверждены потери среди личного состава, в том числе уничтожены медийные боевики», — сказал собеседник агентства.
