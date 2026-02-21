Ричмонд
+16°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

ТАСС: у Писаревки уничтожены медийные боевики 225-го полка ВСУ

МОСКВА, 21 февраля. /ТАСС/. Медийные военнослужащие из числа 225-го отдельного штурмового полка ВСУ уничтожены у Писаревки Сумской области при ударе по казарме операторов БПЛА. Об этом ТАСС сообщили в российских силовых структурах.

Источник: РИА "Новости"

«На сумском направлении комбинированным ударом уничтожены казармы операторов БПЛА 225-го ошп ВСУ в районе н. п. Писаревка. Подтверждены потери среди личного состава, в том числе уничтожены медийные боевики», — сказал собеседник агентства.

Узнать больше по теме
Беспилотные летательные аппараты (БПЛА): что это и как они работают
Сотню лет назад устройства, которые летают без пилота на борту и выполняют недоступные человеку задачи, казались фантастикой. А теперь они стали реальностью: собрали главное о беспилотных летательных аппаратах (БПЛА) и о том, для чего они нужны.
Читать дальше