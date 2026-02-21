Военнослужащий с Камчатки Крашенинников получил звание Героя России

«Сергей Крашенинников, наш камчатский боец батальона “Арктический” 40-й бригады морской пехоты с позывным Крош, по указу президента РФ [Владимира Путина] удостоен звания Героя России», — написал губернатор в Telegram-канале.
Накануне, 20 февраля, Солодов рассказывал о подвиге Крашенинникова, который командовал штурмовой группой на курском направлении проведения спецоперации. Штурмовикам удалось взять восемь укрепленных опорных пунктов Вооруженных сил Украины (ВСУ), а затем удерживать их в течение 52-х дней.
«Выстоять столько времени под постоянным натиском — своеобразный рекорд на фронте», — подчеркивал Солодов.
Министр обороны России Андрей Белоусов 20 февраля вручил медали «Золотая Звезда» и именное огнестрельное оружие проявившим мужество в ходе спецоперации военнослужащим. Церемония прошла в Национальном центре управления обороной России.