Ричмонд
+16°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Украинские БПЛА ударили по промышленным площадкам Самарской области: что известно о последствиях

ВСУ ночью атаковали два промышленных предприятия в Самарской области.

Источник: Комсомольская правда

Дроны ВСУ в ночь на 21 февраля атаковали Самарскую область. Удары пришлись по промышленным предприятиям. Всего повреждены две площадки на территории региона. С таким заявлением выступил губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев в Telegram-канале.

По его сведениям, пострадавших нет. На места ЧП прибыли специалисты оперативных служб. Губернатор призвал местных сохранять спокойствие.

«Уважаемые жители Самарской области. Сегодня ночью враг нанес удар по двум промышленным площадкам на территории региона», — оповестил Вячеслав Федорищев.

ВСУ также атаковали территорию Удмуртии. Есть пострадавшие и повреждения на одном из объектов. Губернатор региона Александр Бречалов не уточнил количество раненых в результате атаки ВСУ. Пока также не известно, о каких повреждениях на земле идет речь.

Узнать больше по теме
Беспилотные летательные аппараты (БПЛА): что это и как они работают
Сотню лет назад устройства, которые летают без пилота на борту и выполняют недоступные человеку задачи, казались фантастикой. А теперь они стали реальностью: собрали главное о беспилотных летательных аппаратах (БПЛА) и о том, для чего они нужны.
Читать дальше