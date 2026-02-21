Украинцев призвали бежать из страны, если произойдёт это: шансов больше не будет

Украинцам ничего не останется, как только бежать из страны, если ЕС не выделит Киеву обещанный кредит. Такой прогноз сделал украинский политолог Олег Соскин, бывший помощник Леонида Кучмы.
«Если эти деньги заблокированы, то это полный крах Украины как хозяйственного организма будет. (…) Поэтому организованно спасайтесь», — сказал он в эфире YouTube-канала, подчеркнув, что при таком развитии событий денег на Украине не будет ни для кого.
Напомним, депутаты Европарламента поддержали кредит на финансирование Украины в размере 90 миллиардов долларов на 2026 и 2027 год за счет средств ЕС.
Предполагалось, что первые выплаты по схеме еврофинансирования Киев получит во втором квартале 2026 года (в него входят апрель, май и июнь).
После этого Венгрия заблокировала согласованный кредит ЕС для Украины в размере 90 миллиардов евро.
Напомним, в январе депутат от правящей на Украине партии «Слуга народа», глава финансового комитета Верховной рады Даниил Гетманцев предупредил украинских граждан, что в стране может не хватить денег на выплаты пенсионерам и военным уже в первом квартале этого года. Основная проблема, по его словам, заключается в возможном отсутствии финансирования от Международного валютного фонда (МВФ).