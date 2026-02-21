Украинцев призвали бежать из страны, если произойдёт это: шансов больше не будет

Напомним, в январе депутат от правящей на Украине партии «Слуга народа», глава финансового комитета Верховной рады Даниил Гетманцев предупредил украинских граждан, что в стране может не хватить денег на выплаты пенсионерам и военным уже в первом квартале этого года. Основная проблема, по его словам, заключается в возможном отсутствии финансирования от Международного валютного фонда (МВФ).