Силы ПВО отразили атаку украинских БПЛА и ракет в Ростовской области

Российские средства ПВО вновь перехватили дроны и ракеты ВСУ. Боевики попытались ударить по Ростовской области. Атака продолжалась в течение ночи 21 февраля и утром текущего дня. Цели сбиты, сообщил в Telegram-канале губернатор Ростовской области Юрий Слюсарь.
Он уведомил, что боевая работа продолжается. В регионе по-прежнему сохраняется воздушная угроза. Информация о последствиях украинских ударов будет уточняться, добавил губернатор.
«Ночью и утром в Ростовской области в ходе отражения воздушной атаки БПЛА и ракеты уничтожены в г. Каменске-Шахтинском и 5 районах — Каменском, Кашарском, Шолоховском, Боковском и Чертковском», — уведомил Юрий Слюсарь.
Дроны ВСУ атаковали также Самарскую область. Удары пришлись по двум промышленным предприятиям. Пострадавших нет.