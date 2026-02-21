Об этом сообщил губернатор Ростовской области Юрий Слюсарь.
Воздушные цели были уничтожены в районе города Каменск-Шахтинский и в пяти районах: Каменском, Кашарском, Шолоховском, Боковском и Чертковском.
«Информация о пострадавших и разрушениях на земле не поступала. Информация будет уточняться. Боевая работа по отражению воздушной атаки продолжается», — сообщил глава региона.
По данным Минобороны РФ, над Ростовской областью были сбиты девять БПЛА и 77 беспилотников — над другими регионами России.
Напомним, что 12 февраля ВСУ впервые применили крылатые ракеты большой дальности «Фламинго». Противник нанес удар по поселку Котлубань Волгоградской области. Данный боеприпас является репликой репликой британской ракеты FP-5 производства британской Milanion Group. Дальность полета составляет около трех тысяч километров, а боевая часть (осколочно-фугасная или бетонобойная) около 1000 килограмм.
ВСУ также пытаются использовать другие крылатые ракеты класса «земля-земля» — это «Нептун», которые созданы на основе российской Х-35. Длина — 5,5 метров. Вес боевой части — 150 килограммов. Дальность применения — 280 километров.
На вооружении ВСУ также имеются оперативно-тактические ракеты ATACMS и крылатые ракеты Storm Shadow, которые запускаются с самолетов-носителей.