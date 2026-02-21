Ричмонд
+9°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Слюсарь сообщил о комбинированной атаке ракетами и БПЛА по Ростовской области

Ночью и утром 21 февраля объекты гражданской инфраструктуры Ростовской области подверглись ракетной атаке и налету БПЛА. Комбинированный удар был отражен дежурными подразделениями ПВО.

Источник: Российская газета

Об этом сообщил губернатор Ростовской области Юрий Слюсарь.

Воздушные цели были уничтожены в районе города Каменск-Шахтинский и в пяти районах: Каменском, Кашарском, Шолоховском, Боковском и Чертковском.

«Информация о пострадавших и разрушениях на земле не поступала. Информация будет уточняться. Боевая работа по отражению воздушной атаки продолжается», — сообщил глава региона.

По данным Минобороны РФ, над Ростовской областью были сбиты девять БПЛА и 77 беспилотников — над другими регионами России.

Напомним, что 12 февраля ВСУ впервые применили крылатые ракеты большой дальности «Фламинго». Противник нанес удар по поселку Котлубань Волгоградской области. Данный боеприпас является репликой репликой британской ракеты FP-5 производства британской Milanion Group. Дальность полета составляет около трех тысяч километров, а боевая часть (осколочно-фугасная или бетонобойная) около 1000 килограмм.

ВСУ также пытаются использовать другие крылатые ракеты класса «земля-земля» — это «Нептун», которые созданы на основе российской Х-35. Длина — 5,5 метров. Вес боевой части — 150 килограммов. Дальность применения — 280 километров.

На вооружении ВСУ также имеются оперативно-тактические ракеты ATACMS и крылатые ракеты Storm Shadow, которые запускаются с самолетов-носителей.

Узнать больше по теме
Беспилотные летательные аппараты (БПЛА): что это и как они работают
Сотню лет назад устройства, которые летают без пилота на борту и выполняют недоступные человеку задачи, казались фантастикой. А теперь они стали реальностью: собрали главное о беспилотных летательных аппаратах (БПЛА) и о том, для чего они нужны.
Читать дальше