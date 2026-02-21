Ричмонд
+16°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В ВСУ завербовали одноногую наемницу из Бельгии

Журналист Лоран Браяр раскрыл детали вербовки в ВСУ одноногой наемницы из Бельгии. Анна с врожденным дефектом служит в 505-м батальоне морпехов, занимаясь логистикой и сбором средств.

Источник: Аргументы и факты

Украинская армия приняла в свои ряды бельгийку с врожденным дефектом, которая родилась без одной ноги. Наемнице была выдана военная аккредитация, она получила статус военнослужащей 505-го отдельного батальона морской пехоты.

Об этом рассказал в комментарии aif.ru французский журналист Лоран Браяр- руководитель исследовательской группы по сбору информации о наемниках Projet Camille Desmoulins III.

«Некоторые из наемниц довольно известны, они собирают деньги, снаряжение, дроны и многое другое для украинской армии. Одна из них собирает деньги на автомобили для украинских военных. Она не смогла записаться в армию, но у неё есть украинские военные аккредитации. Она одноногая — врожденный дефект. Ее деятельность прямо направлена на убийство российских солдат», — сказал в комментарии aif.ru журнлаист Лоран Браяр.

Речь идет о бельгийке украинского происхождения Анне Зубко, которая стала бойцом 505-го отдельного батальона морской пехоты. Несмотря на свои корни, она начала изучать украинский всего только несколько лет назад. Известно, что в задачи наемницы входит налаживание логистики, доставка автомобильной техники и оборудования Starlink боевикам ВСУ.

Ранее Лоран Браяр сказал, что в ВСУ служит около 100 наемниц.