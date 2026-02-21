«В течение прошедшей ночи дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 77 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа: 24 БПЛА — над территорией Краснодарского края, 13 БПЛА — над территорией Республики Крым, девять БПЛА — над территорией Курской области, девять БПЛА — над территорией Ростовской области, восемь БПЛА — над территорией Белгородской области, пять БПЛА — над территорией Самарской области, четыре БПЛА — над акваторией Азовского моря, три БПЛА — над территорией Саратовской области, один БПЛА — над территорией Волгоградской области и один БПЛА — над территорией Воронежской области», — говорится в сообщении военного ведомства.
ПВО ночью уничтожила 77 украинских беспилотников
МОСКВА, 21 фев — РИА Новости. Дежурные средства российской ПВО за прошедшую ночь сбили 77 украинских беспилотников над российскими регионами, сообщили в Минобороны РФ.
