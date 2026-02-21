Командир Гектор: военный мессенджер передает текст, звонки по видео и файлы

В зоне СВО используется специальный российский военный мессенджер. Он передает текстовые сообщения, поддерживает видеозвонки, конференц-связь и отправку файлов любого объема. Об этом заявил командир взвода группировки войск «Восток» с позывным Гектор. Его слова приводит Минобороны РФ.
Как отметил военнослужащий, система работает по защищенным каналам связи с применением сертифицированных средств. Это позволяет использовать мессенджер для выполнения боевых задач и оперативного обмена информацией между подразделениями.
«МРечь идет о военном мессенджере, который позволяет в полной мере выполнять поставленные боевые задачи. В военном мессенджере реализованы видеозвонки, конференц-связь, обмен текстовыми сообщениями, отправка файлов любого объема и расширения», — рассказал «Гектор».
Тем временем в зоне спецоперации ВС РФ начали применять новые дроны-разведчики «Око-2» и «Око-3». В НПЦ «Сварог» заявили, что аппараты с вертикальным взлетом и посадкой способны работать на дальности до 60 и 130 километров соответственно. Кроме того, они могут использовать защищенные каналы связи и устойчивы к средствам радиоэлектронной борьбы.