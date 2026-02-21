Командир Гектор: военный мессенджер передает текст, звонки по видео и файлы

Тем временем в зоне спецоперации ВС РФ начали применять новые дроны-разведчики «Око-2» и «Око-3». В НПЦ «Сварог» заявили, что аппараты с вертикальным взлетом и посадкой способны работать на дальности до 60 и 130 километров соответственно. Кроме того, они могут использовать защищенные каналы связи и устойчивы к средствам радиоэлектронной борьбы.