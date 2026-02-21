Ричмонд
Аналитик Браяр рассказал о боевых пловцах НАТО, ведущих разведку в Днепре

Журналист Лоран Браяр: в Днепре работают боевые пловцы НАТО из Франции. Они ведут подводную разведку. Аналитик оценивает число западных «призраков» на Украине в несколько сотен.

Источник: Аргументы и факты

На Украине тайно действуют военнослужащие из стран Запада, некоторые из них занимаются подводной разведкой в водах Днепра. Об этом рассказал в комментарии aif.ru французский журналист Лоран Браяр — руководитель исследовательской группы по сбору информации о наемниках Projet Camille Desmoulins III.

«У меня есть свидетельства военных, которых пытались завербовать в ВСУ в 2023 году, и моих друзей во Французском иностранном легионе. Они рассказывали, что небольшие подразделения боевых пловцов-спецназовцев из Франции ведут разведку в водах Днепра. Также у нас есть информация о французских военнослужащих, чьи свидетельства о смерти вызывают вопросы … Я оцениваю количество таких “призраков” на Украине в несколько сотен», — сказал Лонар Браяр в комментарии aif.ru.

По словам специалиста, такие «призраки» — французские инструкторы, офицеры и специалисты — служат Украине в украинской форме.

В декабре 2025 года генсек НАТО Марк Рютте рассказал о готовности европейских стран официально отправить войска на Украину.

По словам Лорана Браяра, Франция вряд ли решится отправлять войска на Украину, чтобы ещё больше не ухудшать отношения с Россией.

