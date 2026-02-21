«У меня есть свидетельства военных, которых пытались завербовать в ВСУ в 2023 году, и моих друзей во Французском иностранном легионе. Они рассказывали, что небольшие подразделения боевых пловцов-спецназовцев из Франции ведут разведку в водах Днепра. Также у нас есть информация о французских военнослужащих, чьи свидетельства о смерти вызывают вопросы … Я оцениваю количество таких “призраков” на Украине в несколько сотен», — сказал Лонар Браяр в комментарии aif.ru.