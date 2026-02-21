Центру «ВОИН» в Хабаровском крае присвоено имя Героя России Евгения Яна

В памятном мероприятии приняли участие родители Героя, вице-губернатор края Артем Мельников, а также курсанты Центра. Участники церемонии почтили память военнослужащего, открыв мемориальную доску, посвященную Герою.
Евгений Ян принимал участие в спецоперации с 17 августа 2022 года. С первых дней он проявил мужество и высокую профессиональную выучку. 13 ноября 2022 года в районе Марьинки при проведении наступательных действий офицер лично возглавил штурмовую группу. В ходе боя были освобождены два жилых квартала и взят укрепленный комбинат. Евгений Ян лично уничтожил до 15 военнослужащих противника. Он погиб, прикрывая собой боевых товарищей.
Заместитель Председателя Правительства РФ — полномочный представитель Президента РФ в ДФО Юрий Трутнев отметил, что имена героев присваиваются филиалам Центра «ВОИН» в 21 регионе страны. Проект стартовал в Год защитника Отечества и 80-летия Победы в Великой Отечественной войне по поручению Президента России Владимира Путина об увековечении памяти героев — участников СВО.
Напомним, Центр «ВОИН» создан по поручению главы государства. В Хабаровском крае он открыт в мае 2023 года. За время работы подготовлено более семи тысяч курсантов по 19 дополнительным общеразвивающим программам.