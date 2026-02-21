Ричмонд
+9°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Центру «ВОИН» в Хабаровском крае присвоено имя Героя России Евгения Яна

В Хабаровском крае состоялась торжественная церемония присвоения региональному филиалу Центра развития военно-спортивной подготовки и патриотического воспитания молодежи «ВОИН» имени Героя России — участника специальной военной операции, гвардии старшего лейтенанта Евгения Яна. Подробнее — в материале «Комсомольской правды» — Хабаровск.

Источник: Центр "Воин"

В памятном мероприятии приняли участие родители Героя, вице-губернатор края Артем Мельников, а также курсанты Центра. Участники церемонии почтили память военнослужащего, открыв мемориальную доску, посвященную Герою.

Евгений Ян принимал участие в спецоперации с 17 августа 2022 года. С первых дней он проявил мужество и высокую профессиональную выучку. 13 ноября 2022 года в районе Марьинки при проведении наступательных действий офицер лично возглавил штурмовую группу. В ходе боя были освобождены два жилых квартала и взят укрепленный комбинат. Евгений Ян лично уничтожил до 15 военнослужащих противника. Он погиб, прикрывая собой боевых товарищей.

Заместитель Председателя Правительства РФ — полномочный представитель Президента РФ в ДФО Юрий Трутнев отметил, что имена героев присваиваются филиалам Центра «ВОИН» в 21 регионе страны. Проект стартовал в Год защитника Отечества и 80-летия Победы в Великой Отечественной войне по поручению Президента России Владимира Путина об увековечении памяти героев — участников СВО.

Напомним, Центр «ВОИН» создан по поручению главы государства. В Хабаровском крае он открыт в мае 2023 года. За время работы подготовлено более семи тысяч курсантов по 19 дополнительным общеразвивающим программам.

Узнать больше по теме
Юрий Трутнев: биография видного политика, каратиста и бизнесмена
Заместитель Председателя Правительства РФ начинал с должности общественного охотинспектора. Сегодня Юрий Трутнев — одна из центральных фигур в российской политике. Рассмотрим его биографию детальнее: от занятий карате и малого бизнеса до политических побед на Дальнем Востоке и встреч с президентом Владимиром Путиным.
Читать дальше