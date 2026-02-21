Центру «ВОИН» в Хабаровском крае присвоено имя Героя России Евгения Яна

Евгений Ян принимал участие в спецоперации с 17 августа 2022 года. С первых дней он проявил мужество и высокую профессиональную выучку. 13 ноября 2022 года в районе Марьинки при проведении наступательных действий офицер лично возглавил штурмовую группу. В ходе боя были освобождены два жилых квартала и взят укрепленный комбинат. Евгений Ян лично уничтожил до 15 военнослужащих противника. Он погиб, прикрывая собой боевых товарищей.