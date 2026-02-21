Ричмонд
МЧС Башкирии напомнило правила безопасности из-за угрозы БПЛА 21 февраля

Режим беспилотной опасности действует в Башкирии с утра 21 февраля.

МЧС напомнило правила безопасности в связи с очередной угрозой БПЛА. Режим «Беспилотная опасность» объявлен в Башкирии утром 21 февраля.

В первую очередь, не следует выходить на улицу без необходимости. Даже если угроза миновала, возможны новые атаки.

Дома необходимо держаться подальше от окон: осколки стекла могут разлететься при взрыве.

Отключите свет и электроприборы, не используйте мобильный телефон, это снизит вероятность обнаружения по тепловому излучению.

Если вы стали очевидцем падения БПЛА, нельзя подходить к обломкам. О происшествии сообщите по номеру 112.

