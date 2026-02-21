МЧС Башкирии напомнило правила безопасности из-за угрозы БПЛА 21 февраля

В первую очередь, не следует выходить на улицу без необходимости. Даже если угроза миновала, возможны новые атаки.
Дома необходимо держаться подальше от окон: осколки стекла могут разлететься при взрыве.
Отключите свет и электроприборы, не используйте мобильный телефон, это снизит вероятность обнаружения по тепловому излучению.
Если вы стали очевидцем падения БПЛА, нельзя подходить к обломкам. О происшествии сообщите по номеру 112.
