ФСБ: использование Telegram бойцами РФ в зоне СВО угрожало их жизни

МОСКВА, 21 февраля. /ТАСС/. Использование Telegram ВС РФ в зоне проведения спецоперации в последние месяцы создавало угрозу жизни военных.

Источник: Silas Stein/dpa/picture-alliance/TASS

Об этом ТАСС сообщили в Центре общественных связей ФСБ России.

«В результате проведенного анализа работы мессенджера Telegram получены многочисленные достоверные сведения о том, что его применение военнослужащими Вооруженных сил РФ в зоне проведения специальной военной операции в течение последних трех месяцев неоднократно приводило к созданию угрозы жизни военнослужащих», — подчеркнули в ФСБ.

В ведомстве отметили, что украинские спецслужбы могут получать данные мессенджера и использовать их в том числе в военных целях.