Российские войска ликвидировали казармы операторов беспилотников ВСУ на территории Писаревки в Сумской области. Об этом рассказали РИА Новости в силовых структурах РФ.
«Комбинированным ударом уничтожены казармы операторов БПЛА 225-го отдельного штурмового полка ВСУ. Подтверждены потери среди личного состава», — сказал собеседник агентства.
Уточняется, что казармы операторов были поражены вместе с «медийными» бойцами.
Стоит отметить, что на данном участке передовой боевые задачи выполняют солдаты группировки «Север».
Ранее Минобороны РФ сообщало, что ВС России за последние семь дней смогли освободить восемь населенных пунктов в зоне спецоперации. Больше всего территорий перешло под контроль российских сил в Запорожской области. Кроме того, освобождены сёла в Донецкой Народной Республике, а также в Харьковской и Сумской областях.