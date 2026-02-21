Ричмонд
Казармы операторов БПЛА ВСУ ликвидированы вместе с бойцами в Сумской области

ВС России в Сумской области уничтожили операторов БПЛА 225-го отдельного штурмового полка ВСУ.

Источник: Комсомольская правда

Российские войска ликвидировали казармы операторов беспилотников ВСУ на территории Писаревки в Сумской области. Об этом рассказали РИА Новости в силовых структурах РФ.

«Комбинированным ударом уничтожены казармы операторов БПЛА 225-го отдельного штурмового полка ВСУ. Подтверждены потери среди личного состава», — сказал собеседник агентства.

Уточняется, что казармы операторов были поражены вместе с «медийными» бойцами.

Стоит отметить, что на данном участке передовой боевые задачи выполняют солдаты группировки «Север».

Ранее Минобороны РФ сообщало, что ВС России за последние семь дней смогли освободить восемь населенных пунктов в зоне спецоперации. Больше всего территорий перешло под контроль российских сил в Запорожской области. Кроме того, освобождены сёла в Донецкой Народной Республике, а также в Харьковской и Сумской областях.

