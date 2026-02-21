ПВО за два часа уничтожила 12 дронов в пяти регионах

«Двадцать первого февраля текущего года в период с 07.00 мск до 09.00 мск дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 12 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа: пять БПЛА — над территорией Ростовской области, три БПЛА — над территорией Краснодарского края, два БПЛА — над территорией Белгородской области, один БПЛА — над территорией Астраханской области и один БПЛА — над территорией Волгоградской области», — говорится в сообщении военного ведомства.
Узнать больше по теме
Беспилотные летательные аппараты (БПЛА): что это и как они работают
Сотню лет назад устройства, которые летают без пилота на борту и выполняют недоступные человеку задачи, казались фантастикой. А теперь они стали реальностью: собрали главное о беспилотных летательных аппаратах (БПЛА) и о том, для чего они нужны.Читать дальше