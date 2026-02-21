ВС РФ уничтожили четыре украинских пункта управления БПЛА у Северска

«На северском направлении разведчики 123-й мотострелковой бригады обнаружили четыре пункта управления БПЛА, откуда производились запуски разведывательных БПЛА противника. После обнаружения координаты были переданы расчетам ударных БПЛА и расчетам 122-мм орудий Д-30. В результате точных попаданий артиллерии и ударных дронов четыре пункта БПЛА вместе с находящейся в них живой силой противника были уничтожены, лишив противника преимущества в воздухе на данном участке боевых действий», — говорится в сообщении.
Кроме того, Южная группировка войск уничтожила два автомобиля ВСУ у Константиновки, а также наземного робота и склад материальных средств противника.