Андрей Бочаров сообщил о четырёх повреждённых МКД после атаки беспилотников

21 февраля в Волгограде БПЛА рухнул на жилые массивы. По данным губернатора Волгоградской области Андрея Бочарова обломки сбитого дрона повредили четыре многоквартирных дома. Жителей эвакуируют в ПВР.

Источник: Фото из архива администрации Волгоградской области

— В результате атаки на гражданские объекты юга Волгограда повреждены оконные блоки в четырех многоквартирных домах: ул. Танеева, 6; ул. Панферова, 14; ул. Саушинская, 7; ул. 2-ая Штурманская, 9а. Даны поручения привести в готовность пункт временного размещения, — подчеркнул глава региона.

Также, по информации руководителя региона, обломки зафиксированы и на территории одной из промышленных зон. Благодаря действиям расчётов ПВО, отражавших атаку, удалось избежать пострадавших и повреждения инфраструктурных объектов.

Отметим, как ранее сообщало ИА «Высота 102», в ночь с 20 на 21 февраля в Волгоградской области была объявлена ракетная опасность. Через некоторое время специалисты сняли режим, однако одновременно предупредили об угрозе атаки БПЛА. В течение ночи Росавиация дважды закрывала аэропорт Волгограда. Утром Минобороны сообщило о сбитии в ночное время дрона над Волгоградским регионом. Позже стало известно о ликвидации второго беспилотного летательного аппарата в период с 7:00 до 9:00 21 февраля.

