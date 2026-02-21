Ричмонд
Жильцам пострадавших от БПЛА домов в Волгограде заменят окна

Мэрия обследует поврежденные дома на юге города.

Источник: Комсомольская правда

В Волгограде 21 февраля 2026 года идет обследование пострадавших от ночной и утренней атаки БПЛА жилых зданий на юге города. В многоквартирных домах на ул. Танеева, 6, Панферова, 14, Саушинская, 7 и 2-ая Штурманская, 9а, выбиты стекла. Сотрудники оперативных служб, мэрия и УК проводит замеры оконных проемов, чтобы восстановить остекление. Временно людям заделают оконные проемы, чтобы снег не попадал в квартиры и там сохранялось хоть какое-то тепло.

Как рассказали в администрации Волгограда, сотрудники мэрии также разъясняют жителям, как получить материальную помощь. На нее имеют право люди, пострадавшие при террористической атаке, а также те, у кого повреждено или утрачено имущество, жилье, транспортные средства. Напомним, Волгограду выделили 30 миллионов 665 тысяч 400 рублей на выплаты пострадавшим от атак БПЛА горожанам.

