ВС РФ поразили пусковые установки «Фламинго» и уничтожили машину РСЗО HIMARS

МОСКВА, 21 февраля. /ТАСС/. Российские военнослужащие за сутки уничтожили транспортно-заряжающую машину РСЗО HIMARS производства США и поразили пусковые установки ракет «Фламинго», а также объекты транспортной и энергетической инфраструктуры Украины, используемые ВСУ. Об этом сообщили в Минобороны России.