«Оперативно-тактической авиацией, ударными беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооруженных сил Российской Федерации уничтожена транспортно-заряжающая машина реактивной системы залпового огня HIMARS производства США, нанесено поражение пусковым установкам крылатых ракет большой дальности “Фламинго”, объектам транспортной и энергетической инфраструктуры Украины, используемым ВСУ, местам сборки, хранения и предполетной подготовки беспилотных летательных аппаратов дальнего действия, а также пунктам временной дислокации украинских вооруженных формирований и иностранных наемников в 141 районе», — сказали там.
ВС РФ поразили пусковые установки «Фламинго» и уничтожили машину РСЗО HIMARS
МОСКВА, 21 февраля. /ТАСС/. Российские военнослужащие за сутки уничтожили транспортно-заряжающую машину РСЗО HIMARS производства США и поразили пусковые установки ракет «Фламинго», а также объекты транспортной и энергетической инфраструктуры Украины, используемые ВСУ. Об этом сообщили в Минобороны России.