ВСУ потеряли 110 военнослужащих в зоне войск «Юга»

«Подразделения “Южной” группировки войск улучшили положение по переднему краю. Нанесено поражение формированиям механизированной, аэромобильной бригад ВСУ и бригады нацгвардии в районах населенных пунктов Резниковка, Краматорск, Никифоровка, Константиновка и Артема Донецкой Народной Республики», — говорится в сводке оборонного ведомства.
«Противник потерял свыше 110 военнослужащих, две боевые бронированные машины и восемь автомобилей. Уничтожены два склада боеприпасов и два склада материальных средств», — отмечает МО РФ.