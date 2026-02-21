Минобороны рассказало о потерях ВСУ в зоне действия войск «Запад»

«Подразделения группировки войск “Запад”… нанесли поражение живой силе и технике трех механизированных, аэромобильной, штурмовой бригад ВСУ и двух бригад нацгвардии в районах населенных пунктов Боровая, Ковшаровка, Осиново Харьковской области и Красный Лиман Донецкой Народной Республики», — говорится в сообщении.
ВСУ потеряли до 170 военнослужащих, две боевые бронированные машины «Казак», три артиллерийских орудия, включая две 155 мм гаубицы М777 производства США и 21 автомобиль. Уничтожены три склада боеприпасов.