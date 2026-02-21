Минобороны рассказало о потерях ВСУ в зоне действия войск «Запад»

МОСКВА, 21 фев — РИА Новости. ВСУ потеряли до 170 военнослужащих, две боевые бронированные машины, три артиллерийских орудия и три склада боеприпасов за сутки в зоне ответственности российской группировки войск «Запад», сообщило Минобороны РФ.