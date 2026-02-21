Ричмонд
В СВО погибли два земляка из Прикамья Сергей Торсунов и Александр Каменских

Прощание с погибшими бойцами проведут в один день.

Источник: Администрация Очерского муниципального округа

Очерский округ 24 февраля проводит в последний путь двух погибших на СВО земляков. При исполнении воинского долга погибли рядовые Торсунов Сергей Михайлович и Каменских Александр Алексеевич. О погибших военнослужащих рассказала местная администрация.

Сергей Торсунов родился 7 июля 1974 года в деревне Осиновка Оханского района. После окончания школы в селе Дуброво переехал с родителями Очер, работал на пилораме.

В зоне СВО проходил службу по контракту с Минобороны РФ на должности стрелка. Погиб 15 июня 2024 года.

Александр Каменских младше земляка на 20 лет, родился 2 июня 1994 года в Краснокамске. В 11 лет остался без родителей и оказался в приемной семье из Очерского района. Рос в заботе и любови приемных родителей, братьев и сестер. После окончания школы № 3 в Очере продолжил учебу в Строгановском колледже, затем устроился на машзавод кузнецом. Александр Алексеевич создал свою семью, воспитывал двух детей.

В июне 2023 года ушел на СВО добровольцем, проходил службу наводчиком. Вернувшись домой, принял решение вернуться к боевым товарищам, служил стрелком-сапером. Погиб 10 августа 2024 года. За мужество и отвагу награжден орденом Мужества.

Прощание с защитниками Отечества состоится 24 февраля в Центральном доме культуры Очера. Администрация Очерского муниципального округа выражает соболезнования семьям Сергея Михайловича и Александра Алексеевича, разделяет горечь утраты и скорбит вместе с ними.