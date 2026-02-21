В СВО погибли два земляка из Прикамья Сергей Торсунов и Александр Каменских

Александр Каменских младше земляка на 20 лет, родился 2 июня 1994 года в Краснокамске. В 11 лет остался без родителей и оказался в приемной семье из Очерского района. Рос в заботе и любови приемных родителей, братьев и сестер. После окончания школы № 3 в Очере продолжил учебу в Строгановском колледже, затем устроился на машзавод кузнецом. Александр Алексеевич создал свою семью, воспитывал двух детей.