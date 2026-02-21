Ричмонд
ВСУ потеряли до 350 боевиков в зоне действий «Центра» за сутки

МОСКВА, 21 фев — РИА Новости. Подразделения российской группировки войск «Центр» улучшили за сутки положение по переднему краю, уничтожив до 350 военнослужащих ВСУ, семь боевых бронированных машин, восемь автомобилей и два артиллерийских орудия, сообщило в субботу Минобороны РФ.

Источник: © РИА Новости

«Подразделения группировки войск “Центр” заняли более выгодные рубежи и позиции. Нанесли поражение живой силе и технике егерской, пехотной, двух механизированных бригад ВСУ и бригады нацгвардии в районах населенных пунктов Кучеров Яр, Гришино, Анновка, Новоалександровска, Шевченко, Белицкое, Доброполье Донецкой Народной Республики и Новопавловка Днепропетровской области. Потери украинских вооруженных формирований составили до 350 военнослужащих, семь боевых бронированных машин, восемь автомобилей и два артиллерийских орудия», — говорится в сообщении Минобороны.