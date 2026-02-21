Ричмонд
Бойцы «Востока» продолжили продвижение вглубь обороны противника

МОСКВА, 21 фев — РИА Новости. ВСУ за сутки потеряли до 370 военнослужащих в зоне ответственности группировки войск «Восток», сообщило Минобороны РФ.

Источник: © РИА Новости

«Противник потерял до 370 военнослужащих, танк, боевую бронированную машину и 18 автомобилей», — говорится в сообщении военного ведомства.

В Минобороны РФ добавили, что подразделения группировки войск «Восток» продолжили продвижение в глубину обороны противника.

«Нанесли поражение формированиям механизированной, штурмовой бригад и четырех штурмовых полков ВСУ в районах населенных пунктов Великомихайловка, Александровка Днепропетровской области, Воздвижевка, Верхняя Терса, Любицкое, Чаривное и Комсомольское Запорожской области», — отметили в военном ведомстве.