Бойцы «Востока» продолжили продвижение вглубь обороны противника

«Противник потерял до 370 военнослужащих, танк, боевую бронированную машину и 18 автомобилей», — говорится в сообщении военного ведомства.
В Минобороны РФ добавили, что подразделения группировки войск «Восток» продолжили продвижение в глубину обороны противника.
«Нанесли поражение формированиям механизированной, штурмовой бригад и четырех штурмовых полков ВСУ в районах населенных пунктов Великомихайловка, Александровка Днепропетровской области, Воздвижевка, Верхняя Терса, Любицкое, Чаривное и Комсомольское Запорожской области», — отметили в военном ведомстве.