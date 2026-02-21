Ричмонд
Один человек пострадал во время атаки БПЛА на кубанский поселок

Во время ночной атаки украинских беспилотников на поселок Ильский в Северском районе пострадал один человек. Об этом сообщили в оперштабе Краснодарского края.

По последней информации, фрагменты БПЛА в поселке обнаружили по 11 адресам.

«В результате падения обломков беспилотников повреждены кровли частных домов, стекла в окнах, заборы. С начала дня в поселке работают комиссии по оценке ущерба. Администрация муниципалитета поможет жителям в восстановлении имущества», — пояснили в оперштабе.

Что касается пострадавшего человека, то угрозы его жизни нет. Медицинскую помощь ему оказали сразу на месте.

Также последствия ночной атаки дронов устраняют в Краснодаре. Здесь выбило окна в домах по улице Новороссийской и повредило газовую трубу. Утечка на газопроводе уже устранена. Выбитые окна закрыли пленкой. Сейчас идет замер оконных рам, чтобы их поменять.

